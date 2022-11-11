مؤتمر جوارديولا: لقاء ليفربول في كأس الرابطة؟ سنقرر بعد كأس العالم.. وهالاند أفضل قليلا

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي موقف إرلينج هالاند من المشاركة في لقاء برينتفورد، ومواجهة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويفتتح مانشستر سيتي مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي بلقاء برينتفورد في المباراة الأخيرة قبل توقف كأس العالم 2022.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "كالفين فيليبس جاهز، بينما كايل ووكر ليس كذلك، هذه اختيارات جاريث ساوثجيت وندعمه بنسبة 100%، بعد السبت سيصبح اللاعبين تحت إمرة المنتخب وليس نحن، ولست قلقا".

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وانضم ثنائي سيتي إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 والتي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

وعن لقاء ليفربول في كأس الرابطة: "عندما يعود الفريق سيعتمد الأمر على كيفية إنهاء كأس العالم، سنرى كم لدينا من لاعبين ومراكزهم، ومن ثم سنقرر، الأمر يعتمد على متى سينهي اللاعبين مشوارهم مع المنتخبات في كأس العالم".

وأوقعت قرعة كأس الرابطة سيتي وليفربول في دور الـ 16 من المسابقة والتي ستقام بعد أيام من نهاية كأس العالم.

وردا على من سيفوز بلقب كأس العالم أجاب: "لا أعلم، الكثير من المنتخبات لديها فرصة. ولا أعلم ماذا سيحدث أمام برينتفورد غدا".

وعن جاهزية هالاند قال: "سوف نرى، تدرب ظهر اليوم وسوف نرى، أنه أفضل قليلا".

وأضاف "كنت أفضل أن يذهب هالاند في كأس العالم، لسوء الحظ لم يتأهلوا. نأمل أن يتعافى تماما من إصابته".

وتطرق للحديث عن تجديد تعاقده مع سيتي قائلا: "لا أتحدث عن ذلك، كل شيء تحت السيطرة. مع النادي، في اللحظات العصيبة، لا يكون الأمر دائما سعيدا، فالأشياء لا تعمل دائما كما تعتقد. أنا لست وحيدا. لا يتعلق الأمر بالإنجازات. من 6 لـ 7 سنوات، أشعر هنا بالراحة".

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

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