مؤتمر إنريكي: سأقنع بوسكيتس لعب كأس عالم آخر.. وهذه شكوكي بخصوص فاتي

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

أوضح لويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا قراراته بشأن أبرز الغائبين والمستدعين في قائمة المنتخب لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وحضر سيرجيو بوسكيتس على قائمة 26 لاعبا فيما غاب الثنائي سيرخيو راموس وديفيد دي خيا عن التواجد مع إسبانيا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "إعداد أي قائمة يعني اتخاذ القرار. أنا أول من يعترف أن هناك لاعبين غائبين كان من الممكن أن يحضروا، لكن في النهاية يجب أن تختار 26 لاعبا فقط وأنا مقتنع تماما بأن من اختيروا هم الأفضل. نحن ذاهبون إلى الحرب في قطر".

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وأضاف "لم أتوقف عن التفكير بخصوص القائمة منذ ليلة أمس، كان لدي الكثير من الشكوك بخصوص أكثر من لاعب، أبرزهم كان أنسو فاتي لكن استقريت على إحضاره".

وتابع "أعرفه جيدًا، نحن نراهن عليه، لقد مر بعملية صعبة، وكانت لدي شكوك حتى اللحظة الأخيرة لكنني أتطلع إلى استعادة أفضل نسخة منه".

وعن الغيابات، أوضح "لا أريد الحديث عن أي لاعب بعينه، واحد زائد واحد يساوي اثنين. اللاعبون الذين اخترتهم هم اللاعبين الذين قررت إحضارهم".

وأردف "ضم سيرجيو بوسكيتس؟ هدفي إقناعه اللعب لـ كأس عالم آخر، أنا لا أمزح إنه مثل رافاييل نادال، لا أحد يشك في مستواه. إذا هيأنا له ظروف المباراة التي يجيدها، سيبدع. إنه الأفضل في العالم في مركزه ولأسلوب إسبانيا".

وواصل "استدعاء لاعبي برشلونة؟ هذه كليشيهات. ليس هناك علاقة، انا لا أنظر لذلك، نحن لا نهتم بشئ غير المعايير التي نريد ضمها في المنتخب".

وأكمل "بيكيه؟ كان مستدعى للقائمة الأولية، لكنه لم يكن خيارنا الأول في خط الدفاع وفضلنا لاعبين آخرين".

وأعلن لويس إنريكي اليوم الجمعة قائمة الـ26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة تواجد 18 لاعبا من الدوري الإسباني وخمسة من الإنجليزي واثنين من الفرنسي وواحد من الألماني.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

كأس العالم إسبانيا لويس إنريكي
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