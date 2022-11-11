قائمة إسبانيا – غياب راموس ودي خيا وألكانتارا.. وتواجد بوسكيتس وفاتي

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 13:58

كتب : رامي جمال

لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا

يغيب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022.

كما يغيب تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول عن القائمة.

وأعلن إنريكي اليوم الجمعة رسميا قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات المونديال.

أخبار متعلقة:
قائمة السنغال – ماني في كأس العالم.. وغياب كيتا بالدي وبونا سار وساليو سيس قائمة البرتغال – رونالدو التاريخي على رأس "فريق إنجليزي" في كأس العالم قائمة أوروجواي - الحرس القديم وأراوخو وفالفيردي على رأس 24 لاعبا في كأس العالم قائمة بولندا - ليفاندوفسكي في المقدمة.. 3 محليين وسيطرة إيطالية و2 من خارج أوروبا

وشهدت القائمة تواجد 18 لاعبا من الدوري الإسباني وخمسة من الإنجليزي واثنين من الفرنسي وواحد من الألماني.

وأصبح جافي لاعب برشلونة أصغر لاعب ينضم لقائمة إسبانيا في التاريخ بعمر الـ18 يوما و98 ويوما ليتجاوز رقم سيسك فابريجاس الذي تواجد مع اللا روخا بسن الـ19 عاما و10 أيام.

ويلعب منتخب إسبانيا في المونديال للمرة الـ16 في تاريخه ويطمح لتكرار إنجازه في التتويج باللقب بعد نسخة 2010.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون "أتليتك بلباو الإسباني"- روبرت سانشيز "برايتون الإنجليزي"- ديفيد ريا "برينتفورد الإنجليزي"

في الدفاع: داني كارفاخال "ريال مدريد الإسباني"- سيزار أزبليكويتا "تشيلسي الإنجليزي"- إريك جارسيا "برشلونة الإسباني"- هوجو جويامون "فالنسيا الإسباني"- باو توريس "فياريال الإسباني"- أيمريك لابورتي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جوردي ألبا "برشلونة الإسباني"- خوسيه جايا "فالنسيا الإسباني"

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس "برشلونة الإسباني"- رودريجو "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جافي "برشلونة الإسباني"- كارلوس سولير "باريس سان جيرمان الفرنسي"- ماركوس يورينتي "أتليتكو مدريد الإسباني"- بيدري "برشلونة الإسباني"- كوكي "أتليتكو مدريد الإسباني"

في الهجوم: فيران توريس "برشلونة الإسباني"- نيكو ويليامز "أتليتك بلباو الإسباني"- يريمي بينو "فياريال الإسباني"- ألفارو موراتا "أتليتكو مدريد الإسباني"- ماركو أسينسيو "ريال مدريد الإسباني"- بابلو سارابيا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- داني أولمو "لايبزيج الألماني"- أنسو فاتي "برشلونة الإسباني"

إسبانيا كأس العالم
نرشح لكم
قائمة هولندا – تواجد اللاعب المعجزة في كأس العالم.. وانضمام ديباي وجابكو فيفا يعلن إقامة منطقة مشجعين رسمية لـ كأس العالم في السعودية قائمة السنغال – ماني في كأس العالم.. وغياب كيتا بالدي وبونا سار وساليو سيس زكريا أبو خلال: فخور بتمثيل المغرب في كأس العالم.. وتنتظرنا مهمة صعبة كأس العالم - البرتغال.. من أجل كرامة رونالدو المهدرة رفض طلب الاتحاد الدنماركي لارتداء قمصان خاصة قبل مباريات كأس العالم قنوات الكاس تحصل على حقوق بث كأس العالم 2022 كأس العالم – أوروجواي.. اللحن الأخير في غياب المايسترو
أخر الأخبار
قائمة هولندا – تواجد اللاعب المعجزة في كأس العالم.. وانضمام ديباي وجابكو 55 دقيقة | قطر 2022
رقم غائب منذ 15 عاما.. ألميرون لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة إسبانيا – غياب راموس ودي خيا وألكانتارا.. وتواجد بوسكيتس وفاتي ساعة | قطر 2022
فيفا يعلن إقامة منطقة مشجعين رسمية لـ كأس العالم في السعودية ساعة | الوطن العربي
كرول: ما يميز صلاح احتاجه شيكابالا.. وحازم إمام كان يستطيع الذهاب بعيدا 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد فوزي: تلقيت اتصالا بشأن خلافة الحضري في المنتخب الأولمبي 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة السنغال – ماني في كأس العالم.. وغياب كيتا بالدي وبونا سار وساليو سيس 2 ساعة | قطر 2022
زكريا أبو خلال: فخور بتمثيل المغرب في كأس العالم.. وتنتظرنا مهمة صعبة 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف