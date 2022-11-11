قائمة إسبانيا – غياب راموس ودي خيا وألكانتارا.. وتواجد بوسكيتس وفاتي

يغيب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022.

كما يغيب تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول عن القائمة.

وأعلن إنريكي اليوم الجمعة رسميا قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات المونديال.

وشهدت القائمة تواجد 18 لاعبا من الدوري الإسباني وخمسة من الإنجليزي واثنين من الفرنسي وواحد من الألماني.

وأصبح جافي لاعب برشلونة أصغر لاعب ينضم لقائمة إسبانيا في التاريخ بعمر الـ18 يوما و98 ويوما ليتجاوز رقم سيسك فابريجاس الذي تواجد مع اللا روخا بسن الـ19 عاما و10 أيام.

ويلعب منتخب إسبانيا في المونديال للمرة الـ16 في تاريخه ويطمح لتكرار إنجازه في التتويج باللقب بعد نسخة 2010.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون "أتليتك بلباو الإسباني"- روبرت سانشيز "برايتون الإنجليزي"- ديفيد ريا "برينتفورد الإنجليزي"

في الدفاع: داني كارفاخال "ريال مدريد الإسباني"- سيزار أزبليكويتا "تشيلسي الإنجليزي"- إريك جارسيا "برشلونة الإسباني"- هوجو جويامون "فالنسيا الإسباني"- باو توريس "فياريال الإسباني"- أيمريك لابورتي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جوردي ألبا "برشلونة الإسباني"- خوسيه جايا "فالنسيا الإسباني"

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس "برشلونة الإسباني"- رودريجو "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جافي "برشلونة الإسباني"- كارلوس سولير "باريس سان جيرمان الفرنسي"- ماركوس يورينتي "أتليتكو مدريد الإسباني"- بيدري "برشلونة الإسباني"- كوكي "أتليتكو مدريد الإسباني"

في الهجوم: فيران توريس "برشلونة الإسباني"- نيكو ويليامز "أتليتك بلباو الإسباني"- يريمي بينو "فياريال الإسباني"- ألفارو موراتا "أتليتكو مدريد الإسباني"- ماركو أسينسيو "ريال مدريد الإسباني"- بابلو سارابيا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- داني أولمو "لايبزيج الألماني"- أنسو فاتي "برشلونة الإسباني"