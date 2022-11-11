مؤتمر كلوب: عودة ماتيب واتفاق بشأن كأس العالم.. والنسخة الشقراء من أليسون

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن آخر تطورات موقف إصابات لاعبي الريدز.

ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون غدا السبت ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي: ": "جيمس ميلنر عاد إلى التدريبات اليوم . لويس دياز يركض خارج الملعب ووضعه جيد جدا".

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وأضاف "جويل ماتيب شارك في معظم التدريب باستثناء الجزء الأخير. سيكون متاحا الآن لكنه تدرب مرة واحدة فقط مع الفريق".

وعن مواجهة ساوثامبتون علق "مباراة مهمة للغاية. كانت بدايتنا صعبة وإذا فزنا سيكون لدينا 22 نقطة ثم يعطينا مسافة لرؤية ضوء في نهاية النفق".

وتابع "ستكون المباراة الأخيرة قبل كأس العالم نحن محترفون والأولاد عندما يلعبون المباريات يفعلون ذلك دائما هناك تركيز كامل".

كأس العالم

وعن الخوف من تعرض لاعبيه للإصابة في كأس العالم شدد " لقد اختارنا دبي لإقامة معسكر في الشتاء لأنها مكان قريب من قطر وأي لاعب يشعر أن لديه بعض المشاكل أو يترك كأس العالم مبكرا يمكنه الانضمام لنا".

وعن أنباء بيع النادي أوضح "الأمر لا يتعلق بالمال عليك أن تخطط وأنا إيجابي جدا حول كل شيء لأنه في كلتا الحالتين سيكون الأمر على ما يرام. لدي علاقة وثيقة مع ملاك النادي وأعرف دائما ما يمكننا وما لا يمكننا فعله".

وواصل "الآن علينا أن نرى ما نفعله في الانتقالات الشتوية، لم يتقرر أي شيء حول ما يمكننا القيام به في يناير. نحن نتابع السوق طوال الوقت ونتابع الجميع".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة كشف " سيكون لدينا فترة إعداد للموسم قبل تلك المباراة. سيتي لديه المزيد من اللاعبين في كأس العالم أكثر من ما تمتلك ولكن علينا أن نرى من هو المتاح".

النسخة الشقراء

وأثنى يورجن كلوب على الحارس كاويمين كيلير بعدما نجح في قيادة فريقه إلى منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوز الريدز على دربي كاونتي بركلات الترجيح.

وقال " كيلير رائع حقا، إنه النسخة الشقراء من أليسون (بيكير)، حراس المرمى لدينا مميزين للغاية".

وأضاف "نحن سعداء بتواجده معنا. يتدرب بشكل طبيعي منذ 3 أو 4 أسابيع. مستقبله مشرق ونتمنى أن يستمر هنا في ليفربول".

وتصدى كيلير إلى ثلاث ركلات ترجيح في المباراة ليفوز ليفربول بركلات الترجيح 3-2.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

فيما ستواجد ساوثامبتون في المركز 18 برصيد 12 نقطة.

كلوب ليفربول
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