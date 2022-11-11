نهضة بركان يطيح بمدربه بعد وداع الكونفدرالية على يد الاتحاد المنستيري

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

أعلن نهضة بركان إقالة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد الفشل في بلوغ دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وأقصى الاتحاد المنستيري فريق نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية، في دور الـ32 الإضافي من المسابقة، ليتأهل الفريق التونسي إلى دور المجموعات.

وودع نهضة بركان المغربي حامل اللقب البطولة في أبرز مفاجآت هذا الدور بعد الخسارة أمام الاتحاد المنستيري بهدف مقابل لا شيء في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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الاتحاد المنستيري قد نجح في الفوز ذهابا بهدف دون مقابل وحافظ على تفوقه بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتولى عبد الحق بن شيخة تدريب نهضة بركان في أغسطس الماضي وقاد الفريق لتحقيق لقب السوبر الإفريقي على حساب الوداد قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويمتلك المدرب صاحب الـ 58 عاما مسيرة تدريبية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ربما أبرزها مع الرجاء المغربي والإفريقي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

نهضة بركان عبد الحق بن شيخة - نهضة بركان
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