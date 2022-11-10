قنوات الكاس تحصل على حقوق بث كأس العالم 2022

أعلنت شبكة قنوات الكاس القطرية حصولها على حقوق بث نهائيات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

ويبدأ كأس العالم من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشبكة أن الحصول على حقوق نقل المباريات جاء من خلال مجموعة بي إن سبورتس المخصصة لنقل البطولة.

وكشفت أنه تم تخصيص 4 قنوات لإذاعة مباريات البطولة وهي "Extra 1 ,2 ,3 ,4".

وستكون أرقام القنوات على باقي بي إن سبورتس كالتالي: 711 و712 و713 و714.

وتذاع مباريات كأس العالم 2022 على قنوات بي إن سبورتس والتي تخصص بها باقة خاصة.

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس من قبل شبكة محلليها والتي يأتي على رأسها البرازيلي ريكاردو كاكا. (طالع التفاصيل)

ويبدأ كأس العالم 2022 أول مبارياته بلقاء قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر الجاري.