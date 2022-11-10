بيتر شمايكل: ماجواير ولد ليلعب في مانشستر يونايتد

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أشاد بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق بمدافع الفريق الحالي هاري ماجواير، وذلك على هامش مباراة الفريق ضد أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال شمايكل عبر قناة سكاي سبورتس: "حين كان في ليستر سيتي تابعته وشاهدته في كل مباراة".

وأضاف "هذا الرجل ولد ليلعب في مانشستر يونايتد".

أخبار متعلقة:
ساوثجيت يفسر انضمام ماجواير وفيليبس واستبعاد توموري وأبراهام قائمة إنجلترا - بيلينجهام فقط من خارج البريمييرليج.. واستبعاد توني وتوموري من كأس العالم بوجبا: رايولا لم يسمح لكلبه بتجديد العقد مع مانشستر يونايتد عودة رونالدو إلى كامب نو مجددا.. تاريخ مانشستر يونايتد أمام برشلونة

وأوضح "أنت بحاجة لهذا النوع من اللاعبين في قائمتك، هؤلاء الذين يبقون رؤوسهم مرفوعة ويبقون الأمور كلها طبيعية".

واختتم "هذا هو الجزء الأصعب في كونك لاعب لمانشستر يونايتد".

وكان شمايكل الأب يتابع ليستر سيتي باستمرار، حيث لعب له ابنه حارس المرمى أيضا كاسبر شمايكل.

وانتقل ماجواير إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو في صفقة ضخمة.

وفي الآونة الأخيرة انخفض مردود المدافع الإنجليزي كثيرا، وصار عرضة لانتقادات عديدة.

ورغم تراجعه في ترتيب مدافعي الشياطين الحمر خلف رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز، إلا أنه نال الاستدعاء ضمن قائمة منتخب إنجلترا النهائية لكأس العالم 2022.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري ماجواير بيتر شمايكل
نرشح لكم
أستون فيلا يعلن شعاره الجديد بدءا من 2023-24 كلوب يوضح حقيقة بيع ليفربول ضربة البداية ضد ليفربول.. ناثان جونز مدربا جديدا لـ ساوثامبتون كيلير يقود ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الرابطة بالفوز على دربي كاونتي بركلات الترجيح ليلة تألق محرز.. مانشستر سيتي يعمق جراح تشيلسي ويهزمه في كأس الرابطة انتهت كأس الرابطة - سيتي (2)-(0) تشيلسي.. تأهل السماوي التشكيل - مانشستر سيتي بالبدلاء ودكة نارية بقيادة هالاند.. وميندي يحرس مرمى تشيلسي تقارير: ظهور أول الراغبين في شراء ليفربول
أخر الأخبار
رفض طلب الاتحاد الدنماركي لارتداء قمصان خاصة قبل مباريات كأس العالم 7 دقيقة | قطر 2022
قنوات الكاس تحصل على حقوق بث كأس العالم 2022 39 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين 52 دقيقة | كرة يد
اتحاد جدة يعلن سلامة طارق حامد ساعة | المحترفون
بيتر شمايكل: ماجواير ولد ليلعب في مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخه.. ويوضح موقف أرض النادي في العلمين ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (0) قادش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
بحضور الحضري.. منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره المغلق ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد