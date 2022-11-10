بيتر شمايكل: ماجواير ولد ليلعب في مانشستر يونايتد

أشاد بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق بمدافع الفريق الحالي هاري ماجواير، وذلك على هامش مباراة الفريق ضد أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال شمايكل عبر قناة سكاي سبورتس: "حين كان في ليستر سيتي تابعته وشاهدته في كل مباراة".

وأضاف "هذا الرجل ولد ليلعب في مانشستر يونايتد".

وأوضح "أنت بحاجة لهذا النوع من اللاعبين في قائمتك، هؤلاء الذين يبقون رؤوسهم مرفوعة ويبقون الأمور كلها طبيعية".

واختتم "هذا هو الجزء الأصعب في كونك لاعب لمانشستر يونايتد".

وكان شمايكل الأب يتابع ليستر سيتي باستمرار، حيث لعب له ابنه حارس المرمى أيضا كاسبر شمايكل.

وانتقل ماجواير إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو في صفقة ضخمة.

وفي الآونة الأخيرة انخفض مردود المدافع الإنجليزي كثيرا، وصار عرضة لانتقادات عديدة.

ورغم تراجعه في ترتيب مدافعي الشياطين الحمر خلف رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز، إلا أنه نال الاستدعاء ضمن قائمة منتخب إنجلترا النهائية لكأس العالم 2022.