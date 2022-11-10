أستون فيلا يعلن شعاره الجديد بدءا من 2023-24

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

شعار أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا شعاره الجديد والذي سيبدأ العمل به من الموسم المقبل 2023-2024.

وسيظل العمل مستمرا بشعار النادي الحالي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وسيكون الشعار الجديد موجودا على أطقم الفريق للموسم المقبل.

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وتحول شكل الشعار إلى الدائري ليشبه بعض الشيء شعار تشيلسي الإنجليزي.

وأطلق النادي استفتاء لاختيار الشعار الأفضل الجديد مستقبلا، ووصل عدد الأصوات وفقا للموقع الرسمي لـ 21 ألف و500 مصوت.

Aston Villa club crest

وجاءت نتائج الأصوات:

77% يفضلون الشعار الدائري، و23% يفضلون التصميم الآخر، بينما صوّت 8% للإبقاء على شعار النادي الحالي.

نتائج التصويت أوضحت للنادي أن الجماهير تفضل تغيير الشعار وبقوة.

ويتشابه شعار أستون فيلا الجديد مع شعار الفريق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي مع إضفاء بعض التعديلات عليه.

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وحصد أستون فيلا لقب الدوري الإنجليزي 7 مرات جميعها قبل حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لـ 7 ألقاب لكأس الاتحاد و5 لكأس الرابطة ولقب وحيد للدرع الخيرية.

كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1981-82 ومن ثم السوبر الأوروبي 1982.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي شعار أستون فيلا الجديد
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