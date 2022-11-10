قبل صافرة انطلاق المونديال.. السنغال تجدد عقد أليو سيسيه

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن تجديد عقد المدرب أليو سيسيه لمدة عامين.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "يحتفي الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتجديد عقد مدرب المنتخب الوطني أليو سيسيه".

وأضاف "المدرب بطل إفريقيا في 2022 سيظل مسؤولا عن المنتخب الأول حتى 2024".

وكان سيسيه هو قائد منتخب السنغال حتى اعتزاله الدولي عام 2005، ولعب لأندية ليل وسيدان وباريس سان جيرمان ومونبلييه ونيم في فرنسا، وبيرمنجهام سيتي وبورتسموث في إنجلترا.

وتأهل سيسيه لاعبا مع منتخب السنغال إلى كأس العالم 2002 للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وكان ضمن الجيل الذي هزم فرنسا وبلغ ربع النهائي.

وتولى سيسيه قيادة منتخب السنغال الأول في مارس 2015.

وقاد سيسيه المنتخب كمدرب إلى تأهله الثاني لكأس العالم في 2018، وخرج من المجموعات بقواعد اللعب النظيف بعد التساوي مع اليابان برصيد 4 نقاط.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وخسره أمام الجزائر بهدف بغداد بونجاح.

ولكن عاد سيسيه ورجاله وحققوا اللقب في 2021 أمام مصر بركلات الترجيح، ثم تأهلوا إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، على حساب مصر بركلات الترجيح أيضا.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى لكأس العالم 2022، مع هولندا والإكوادور والبلد المضيف قطر.