اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي إنجلترا في كأس العالم

يعد منتخب إنجلترا أحد المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس العالم.

هل تتذكر من هو اللاعب الإنجليزي الذي حصد لقب هداف كأس العالم.

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب إنجلترا؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن لاعبي إنجلترا في كأس العالم.

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