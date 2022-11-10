اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي إنجلترا في كأس العالم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا

يعد منتخب إنجلترا أحد المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس العالم.

هل تتذكر من هو اللاعب الإنجليزي الذي حصد لقب هداف كأس العالم.

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب إنجلترا؟

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اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن لاعبي إنجلترا في كأس العالم.

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منتخب إنجلترا كأس العالم 2022
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