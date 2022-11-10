مؤتمر هانز فليك - عن استبعاد هولمز ورويس.. واستدعاء جوتزه لـ كأس العالم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 15:20

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

أوضح هانز فليك المدير الفني لـ ألمانيا أبرز الغيابات والظهور مع المنتخب في قائمة كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لـ ألمانيا قائمة الـ26 لاعبا المستدعاة لخوض منافسات المسابقة نهاية الشهر الجاري.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "ماتس هولمز؟ أنه لائق تماما وفي حالة ممتازة، لكن نحن قررنا استدعاء لاعب أصغر سنا. نحن نركز أكثر على المستقبل".

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وأضاف "اتصلت بجميع اللاعبين الذين استبعدهم. الأمر لم يكن سهلا عليّ وبالطبع لقد أصيب بخيبة أمل، لكنه لاعبا محترفا، لكنني كنت صادق وأخبرته برأيي بصراحة".

وتابع "مع أنطونيو روديجر ونيكلاس سولي ونيكو شلوتربيك وماتياس جينتر، لدينا أربعة لاعبي في قلب الدفاع يتمتعون بجودة هائلة. إذا أضفنا ثيلو كيرير أو أرميل بيلا كوتشاب، أعتقد أنه يمكنك فهم أننا قررنا استدعاء لاعبا أصغر".

وواصل "استدعاء ماريو جوتزه؟ إنه لاعب كرة قدم رائع ولديه بعض اللحظات الملهمة. إنه يلعب على مستوى عالٍ الفترة الماضية، واجه مشاكل في البداية لكنه يتمتع الآن بلياقة بدنية كاملة. إنه سعيد حقًا ونحن أتطلع لرؤيته معنا".

وأردف "غياب ماركو رويس؟ لقد قلت في كثير من الأحيان كم أقدره كلاعب كرة قدم. كان علينا أن نقرر ما إذا كنا سنخاطر أم لا. لم يكن واضحًا تمامًا متى سيعود، اتخذنا القرار وأخبرته بذلك. إنه يؤلمنا لأنه كان بإمكاننا استخدام جودته".

وأتم "إصابة توماس مولر؟ أنا على اتصال دائم مع توماس. نتمنى أن يتمكن من المشاركة في المباراة الودية أمام عمان الأسبوع المقبل".

ويشارك منتخب ألمانيا في البطولة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري في المجموعة الخامسة رفقة اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

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وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وحضر مانويل نوير على رأس القائمة عقب إعلان إصاباته بسرطان الجلد بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجير.

وظهر ماريو جوتزه الفتي الذهبي الذي سجّل الهدف التاريخي لمنتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

واستُبعد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند ويوليان دراكسلر لاعب وسط بنفيكا من القائمة.

ويغيب الثنائي الهجومي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

فيما يغيب توني كروس لاعب ريال مدريد بعدما قرر الاعتزال بعد نهاية كأس أمم أوروبا "يورو" 2021.

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