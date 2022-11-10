موتسيبي يزور كوت ديفوار من أجل أمم إفريقيا 2023

يزور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كوت ديفوار غدا الجمعة.

وتأتي زيارة موتسيبي من أجل حضور تصفيات بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم بالإضافة لتوقيع اتفاقية استضافة أمم إفريقيا 2023.

وكان كاف قد أعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023 التي كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل إلى يناير من عام 2024.

ومن المقرر أن يلتقي موتسيبي برئيس دولة كوت ديفوار قبل التوقيع الرسمي بين الاتحاد الإفريقي وبلاده لتنظيم أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2024.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي مساء غدا الجمعة عقب توقيع اتفاقية استضافة نسخة أمم إفريقيا المقبلة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجمع كل منتخب من المنتخبات الأربعة في المجموعة 3 نقاط عقب جولتين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على غينيا بينما تعرض للخسارة أمام إثيوبيا.

ولم يعلن كاف مواعيد المباريات الأربعة المتبقية من التصفيات حتى الآن.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ذهابا وإيابا قبل أن يحل ضيفا على غينيا ثم يستضيف إثيوبيا في ختام التصفيات.