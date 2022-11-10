كلوب يوضح حقيقة بيع ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرا بخصوص بيع النادي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز أمام تشيلسي في الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزي.

وقال كلوب "بيع النادي؟ هذا لا يحدث. ما أفهمه أن النادي يبحث عن مستثمرين وأعتقد أن هذا منطقي".

وأضاف "الأمر مختلف تماما عن بيع تشيلسي، هذا كان حتميا بالنسبة له لأن المالك كان في مشكلة، لكن الوضع ليس هكذا على الإطلاق".

وعن استمراره مع الفريق، أوضح "أنا لست خبيرًا في هذا ولكن مهما كان سيحدث، لكن بالنسبة لي نحن نواصل التخطيط (سوق الانتقالات).

وأتم "في الوقت الحالي، لم يحدث شيئا، إنها مجرد أخبار عرفناها. ولم يصاب أحد بنوبة قلبية عندما سمعنا الخبر".

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

ويسعى ليفربول لمواجهة ساوثامبتون السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وكانت مجموعة فينواي المالكة لـ ليفربول التفكير في بيع أصول نادي ليفربول خلال بيان نشر بشكل رسمي.

وحصد ليفربول مع المجموعة العديد من الألقاب، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.