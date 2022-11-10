سعد سمير يتحدث عن خطوة فيوتشر التاريخية.. والعودة لمنتخب مصر

تحدث سعد سمير قائد فيوتشر عقب فوز فريقه على بريميرو دي أوجوستو في إياب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.

وفاز فيتوتشر على بريميرو دي أوجوستو بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في ليلة تألق حارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

وقال سعد سمير عبر القناة الأولى: "خطوة مهمة وتاريخية للاعبي فيوتشر بالوصول لأول مرة إلى دور المجموعات في البطولات الإفريقية".

وأضاف "المباراة كانت صعبة ووضعنا أنفسنا تحت ضغوط أكثر من اللازم وكان هناك استعجال من اللاعبين. في مثل هذه المباريات لابد وأن نهتم بكافة التفاصيل".

وتابع "أغلب لاعبي فيوتشر لم يسبق لهم المشاركة في البطولات الإفريقية ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب. نسعى في الموسم الحالي الحفاظ على ما تحقق في الموسم الماضي والتواجد في المربع الذهبي للدوري".

وشدد "متفائل بوجود دور لي مع منتخب مصر في الفترة المقبلة. عقدي ينتهي مع فيوتشر بنهاية الموسم الجاري والقرار يرجع إلى النادي الأهلي سواء طلب عودتي مرة أخرى أو قرر استمرار إعارتي".

وتعادل فيوتشر أمام بريميرو دي أجوستو بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالنتيجة ذاتها في أنجولا.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويتألق جنش ويتصدى لثلاث كرات ويتأهل الفريق إلى مرحلة المجموعات.

وتقام قرعة مرحلة مجموعات المسابقة في مقر الكاف بالقاهرة الأربعاء المقبل 16 نوفمبر من الشهر الجاري.