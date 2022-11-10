أبطال إفريقيا للسيدات - الجيش الملكي يواجه صنداونز في النهائي

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 01:07

كتب : FilGoal

الجيش الملكي المغربي - أبطال إفريقيا للسيدات

تأهل الجيش الملكي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات بعد الفوز أمام بايلسا كوينز النيجيري في نصف النهائي.

وفاز الجيش المغربي بهدف مقابل لا شيء سجلته: إبتسام جيرايدي.

وكان الجيش الملكي تأهل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

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وفي مباراة آخرى لنفس الدور، تأهل صندوانز الجنوب إفريقي إلى النهائي بعد الفوز أمام سيمبا كوينز التنزاني.

وفاز صندوانز بهدف مقابل لا شيء سجلته: بيوتي رابيل.

وللمرة الثانية على التوالي، يصل صندوانز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات بعد التتويج بالبطولة في نسختها الأولى.

المشاركة المصرية

وكان وادي دجلة ودع البطولة من مرحلة المجموعات بعد تذيل المجموعة الثانية دون نقاط.

وكان فريق سيدات وادي دجلة قد خاض منافسات النسخة الأولى والتي أقيمت في مصر.

وودعت سيدات وادي دجلة البطولة من دور المجموعات وقتها بفارق الأهداف.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات الجيش الملكي صنداونز
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