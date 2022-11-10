كيلير يقود ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الرابطة بالفوز على دربي كاونتي بركلات الترجيح

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

كيلير - ليفربول

نجح كاويمين كيلير حارس مرمى ليفربول في قيادة فريقه إلى منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوز الريدز على دربي كاونتي بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتصدى كيلير إلى ثلاث ركلات ترجيح في المباراة ليفوز ليفربول بركلات الترجيح 3-2.

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وأهدر الثنائي ستيفان بايتيتش وروبرت فيرمينو ركلتي ترجيح ليفربول.

بينما نجح الثلاثي أليكسندر تشامبرلين وداروين نونيز وهارفي إليوت في تسجيل ركلات ترجيح ليفربول.

وغاب محمد صلاح وأغلب القوام الأساسي عن تشكيل ليفربول من أجل إراحته قبل خوض مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وتقام منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي يوم 19 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب ليفربول أمام ساوثامبتون يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجمع ليفربول 19 نقطة من 13 مباراة في مسابقة الدوري حتى الآن.

ويختتم ليفربول مشواره قبل توقف المسابقة من أجل كأس العالم 2022 في قطر.

ليفربول كيلير كأس الرابطة
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