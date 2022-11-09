ليلة تألق محرز.. مانشستر سيتي يعمق جراح تشيلسي ويهزمه في كأس الرابطة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

رياض محرز

زاد مانشستر سيتي من جراح تشيلسي وتغلب عليه بهدفين دون رد في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من البطولة بعدما هزم تشيلسي بثنائية رياض محرز وخوليان ألفاريز.

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سيطر مانشستر سيتي على اللعب منذ انطلاق المباراة واستمرت محاولات الفريق السماوي على مرمى تشيلسي طول الشوط الأول ولكن لم تسفر عن أي أهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر اللاعب الشاب لويس هال فرصة انفراد لتشيلسي أمام الحارس ستيفن أورتيجا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني اندفع مانشستر سيتي للهجوم في محاولة للتسجيل ودفع جوارديولا بالثنائي كالفين فيليبس العائد من الإصابة، وبيرناردو سيلفا بدلا من رودري وجوندوجان.

ونجح رياض محرز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء نفذها ببراعة ووضع الكرة بإتقان في شباك الحارس إدوارد ميندي.

واستمر محرز في التألق وانطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع وسدد كرة أبعدها ميندي، لتصل إلى ألفاريز الذي تابعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وسجل تشيلسي هدفا في الوقت بدل الضائع عن طريق ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، لكن الحكم لم يحتسبه بسببب التسلل على تشيلسي.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

رياض محرز مانشستر سيتي تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية
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