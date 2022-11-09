الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

تحددت هوية المتأهلين إلى مرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية بعد نهاية دور الـ32 الإضافي من المسابقة.

وأقصى الاتحاد المنستيري التونسي فريق نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية، ليتأهل الفريق التونسي إلى دور المجموعات.

وتأهل الثنائي المصري فيوتشر وبيراميدز بعد فوز الأول على بريميور دي أوجستو والأخير على نيجيليك.

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بينما فشل فريقا الصفاقسي والإفريقي التونسيين التأهل إلى دور المجموعات.

وودع نهضة البركان المغربي حامل اللقب البطولة في أبرز مفاجآت هذا الدور بعد الخسارة أمام الاتحاد المنستيري بهدف مقابل لا شيء في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الاتحاد المنستيري قد نجح في الفوز ذهابا بهدف دون مقابل وحافظ على تفوقه بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب.

وكان نهضة بركان قد توج بلقب السوبر الإفريقي على حساب مواطنه الوداد قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتأهلت الفرق التالية: بيراميدز (مصر) - فيوتشر (مصر) - أسكو كارا (توجو) - كي إم ك إم (زانزيبار) - سانت إيلوي لوبوبو (كونغو الديمقراطية) - ديابل نوار (الكونغو) - الأخضر (ليبيا) - ريال باماكو (مالي) - ميموساس (كوتيفوار) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - مازيمبي (كونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - الاتحاد المنستيري (تونس) - الفتح الرياضي (المغرب).

وتقام مراسم قرعة دور المجموعات لمنافسات الكونفدرالية يوم الأربعاء المقبل.

الصفاقسي الكونفدرالية الأخضر
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