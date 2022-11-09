بعد التأهل إلى مجموعات الكونفدرالية.. بيراميدز راحة 3 أيام

منح الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة تاكيس جونياس اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام.

ويأتي قرار جونياس بعد تغلب بيراميدز على نيجيليك بطل النيجر والتأهل إلى دور المجموعات من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وعوض بيراميدز خسارة الذهاب بهدف دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويستأنف بيراميدز تدريباته يوم الأحد المقبل من أجل الاستعدادات لمنافسات الدوري والكأس.

ويلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي مرتين في أربعة أيام خلال منافستي الدوري والكأس على الترتيب.

ويلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ويتواجه الفريقان مجددا يوم 27 من الشهر نفسه في ربع نهائي منافسات كأس مصر للموسم الماضي.

وكان بيراميدز قد تعثر في أول جولتين من مسابقة الدوري بعدما تعادل أمام كل من إنبي والمصري.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر الجاري.

وتستأنف مسابقة الدوري يوم 23 نوفمبر بإقامة ثلاث مباريات مؤجلة.