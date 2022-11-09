مران منتخب مصر - بتواجد حازم إمام.. تدريبات الفراعنة على ملعب بتروسبورت

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر على استاد بتروسبورت

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في إطار الاستعداد لودية بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ويلعب منتخب مصر أمام بلجيكا وديا يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري في مدينة الكويت.

وأقيم مران منتخب مصر الثالث على استاد بتروسبورت بعد إقامة آخر تدريبين على استاد القاهرة.

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وشهد مران منتخب مصر تواجد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وبدأ المنتخب تدريباته تحت قيادة روي فيتوريا بتدريبات بدنية ثم فنية والتسديد على المرمى وتقسيمة في نهاية المران.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب يوم الجمعة قبل السفر إلى الكويت.

وكان المنتخب قد أعلن استبعاد محمود متولي مدافع الأهلي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعذر انضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بدلا منه بسبب حالة إجهاد.

وانضم خالد صبحي مدافع الاتحاد بدلا من محمود متولي المصاب.

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذي انطلق اليوم بالقاهرة.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والثانية من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمود جاد.

الدفاع: عمر جابر – أكرم توفيق - خالد صبحي – باهر المحمدي – حسام عبد المجيد – محمود علاء – حسين السيد – عبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية - إمام عاشور – محمود حمادة – محمد مجدي "أفشة" – عمرو السيسي – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

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