انتهت كأس الرابطة - سيتي (2)-(0) تشيلسي.. تأهل السماوي
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 22:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية.
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تأهل السماوي
ق 83: هدف غير محتسب لتشيلسي بسبب التسلل
ق 58: جووووووول ألفاريز والثاني بعد متابعة لتسديدة رياض محرز
ق 53: جووووووووول رياض محرز والأول من ركلة حرة
ق 50: نزول كالفين فيليبس بدلا من رودري ونزول بيرناردو بدلا من جوندوجان
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: الأول يضيع من تشيلسي من انفراد لـ لويس هال
انطلاق المباراة
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