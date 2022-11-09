انتهت كأس الرابطة - سيتي (2)-(0) تشيلسي.. تأهل السماوي

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان و فيل فودين - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية.

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تأهل السماوي

ق 83: هدف غير محتسب لتشيلسي بسبب التسلل

ق 58: جووووووول ألفاريز والثاني بعد متابعة لتسديدة رياض محرز

ق 53: جووووووووول رياض محرز والأول من ركلة حرة

ق 50: نزول كالفين فيليبس بدلا من رودري ونزول بيرناردو بدلا من جوندوجان

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: الأول يضيع من تشيلسي من انفراد لـ لويس هال

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية
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