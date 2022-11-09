انتهت كأس الرابطة - سيتي (2)-(0) تشيلسي.. تأهل السماوي

كيلير يقود ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الرابطة بالفوز على دربي كاونتي بركلات الترجيح

تقارير: ظهور أول الراغبين في شراء ليفربول

كلوب: فشلي في التوقيع مع سون أحد أكبر الأخطاء في حياتي