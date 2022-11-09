سعد سمير: هدفنا كان الصعود.. وهذا ما قاله علي ماهر بين الشوطين

كشف سعد سمير لاعب فيوتشر الحديث الذي قاله علي ماهر المدير الفني للفريق بين الشوطين قبل التأهل إلى مرحلة مجموعات الكونفدرالية.

وفاز فيتوتشر على بريميرو دي أوجوستو بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في ليلة تألق حارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

وقال سعيد سمير عقب المباراة في أون تايم سبورتس1: "هدفنا منذ البداية كان الصعود، السيناريو كان أشبه بمباراة الذهاب حين تمكنوا من خطف التعادل في الدقائق الأخيرة، نحن تكافئنا على تعب ومجهود الفترة السابقة".

وتابع "تحدث علي ماهر معنا بين الشوطين وأوضح لنا أخطأنا والنواقص لدينا، واستطعنا قبل النتيجة في النهاية".

وأتم "اليوم كانت مباراة كبيرة لـ جنش، وأريد شكره على ذلك".

وتعادل فيوتشر أمام بريميرو دي أجوستو بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالنتيجة ذاتها في أنجولا.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويتألق جنش ويتصدى لثلاث كرات ويتأهل الفريق إلى مرحلة المجموعات.

وتقام قرعة مرحلة مجموعات المسابقة في مقر الكاف بالقاهرة الأربعاء المقبل 16 نوفمبر من الشهر الجاري.