التشكيل - مانشستر سيتي بالبدلاء ودكة نارية بقيادة هالاند.. وميندي يحرس مرمى تشيلسي

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي × فولام

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمجموعة من اللاعبين البدلاء في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة تشيلسي في كأس الرابطة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي النجوم كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند وفيل فودين.

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على الجانب الآخر يعتمد جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي على مجموعة من الأساسيين والبدلاء معا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: ليويس – روبن دياز – إيمريك لابورت – سيرخيو جوميز

الوسط: رودريجو – إليكاي جودنوجان – بالمير

الهجوم: رياض محرز – خوليان ألفاريز – جاك جريليش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إيدرسون – كالفين فيليبس – جون ستونز – ناثان أكي – إيرلينج هالاند – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – مانويل أكانجي – فيل فودين

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ناثان شالوباه – كاليدو كوليبالي – ماركو كوكوريلا – لوفتيس تشيك

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – دينيس زكريا – هال

الهجوم: حكيم زياش – أرماندو برويا – بوليسيتش

مانشستر سيتي تشيلسي هالاند كأس الرابطة
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