مهند لاشين: نسعى لصناعة التاريخ مع فيوتشر

شدد مهند لاشين لاعب فيوتشر على رغبته في صناعة التاريخ رفقة فيوتشر بعد التأهل إلى مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

مهند لاشين النادي : فيوتشر فيوتشر

وفاز فيتوتشر على بريميرو دي أوجوستو بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في ليلة تألق حارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

وقال لاشين عقب المباراة في أون تايم سبورتس 1: "جميع من الفريق يريد صناعة التاريخ مع فيوتشر، نحن نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأضاف "روح الفريق والثقة في إمكانياتنا هي من حسمت المواجهة اليوم، تحدثنا بين الشوطين عن تغيير النتيجة وهذا ما حدث بالفعل".

وأتم "الانضمام لمعسكر منتخب مصر؟ التركيز ومساعدة فريقي هو من يصلني إلى لأي مكان ويثبت كفائتي".

وكان روي فيتوريا قد أعلن قائمة المنتخب لودية بلجيكا في معسكر نوفمبر دون وجود لاعبي بيراميدز وفيوتشر والمحترفين الذين سيعلن عنهم خلال الساعات المقبلة.

وتعادل فيوتشر أمام بريميرو دي أجوستو بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالنتيجة ذاتها في أنجولا.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويتألق جنش ويتصدى لثلاث كرات ويتأهل الفريق إلى مرحلة المجموعات.

وتقام قرعة مرحلة مجموعات المسابقة في مقر الكاف بالقاهرة الأربعاء المقبل 16 نوفمبر من الشهر الجاري.