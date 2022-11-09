إلى المجموعات... بيراميدز يدمر نيجيليك بثلاثية في الكونفدرالية

تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات من الكونفدرالية بعدما انتصر على نيجيليك النيجري بثلاثية دون رد اليوم الأربعاء.

واستضاف بيراميدز منافسه نيجليك في استاد القاهرة ضمن إياب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية.

وكان بيراميدز هُزم ذهابا بهدف دون رد.

افتتح وليد الكارتي أهداف المباراة في الدقيقة 24.

وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

وأتم فخري لاكاي ثلاثية بيراميدز بهدف ثالث في الدقيقة 56.

وكان بيراميدز شارك في الكونفدرالية في الموسمين الماضيين، وحصل على وصافة البطولة الموسم قبل الماضي.

ملخص المباراة

وشهدت المباراة تألقا من لاعبي بيراميدز الذين لم يسمحوا لضيفهم بالهجوم وضغطوه مبكرا منذ البداية.

وكاد علي جبر يسجل هدفا في الدقيقة السابعة لكن رأسيته مرت أعلى المرمى بقليل.

وتلاها تسديدة قوية من عبد الله السعيد لكن مرت بجوار المرمى.

وسجل علي جبر هدفا برأسية تم إلغائه بداعي التسلل.

إلى أن جاءت الدقيقة 24 حينما سجل الكارتي هدفا برأسية في الدقيقة 24.

وكاد مصطفى فتحي يضاعف النتيجة لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع رغم خلو المرمى من حارسه.

وسجل رمضان صبحي هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

وارتطمت تسديدة قوية من رمضان صبحي بالعارضة ليضيع عليه فرصة هدف محقق جديد.

ومع بداية الشوط الثاني سجل عبد الله السعيد هدفا ثانيا لبيراميدز في الدقيقة 48 برأسية.

وفي الدقيقة 56 سجل فخري لاكاي هدفا ثالثا بعدما راوغ حارس المرمى وسدد في الشباك.

هدأت المباراة بعد الهدف الثالث وسط سيطرة تامة لبيراميدز على مجرياتها.

وكاد محمد الشيبي يسجل هدفا رابعا لكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز برباعية دون رد.