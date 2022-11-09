عمر كمال: التأهل مكافأة لـ علي ماهر بسبب ما يعانيه من ضغوط

أسند عمر كمال لاعب فيوتشر تأهل الفريق اليوم الأربعاء أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي إلى علي ماهر المدير الفني.

وفاز فيتوتشر على بريميرو دي أوجوستو بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في ليلة تألق حارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

وقال علي ماهر في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة: "الفوز جاء بعد تعب كبير ومجهود من علي ماهر، الفترة الماضية كان مضغوطا بشكل لا يصدق ووضعنا تحت ذلك الضغط وتكافئنا اليوم بسبب ذلك".

وأضاف "لا يزال لدينا المزيد من الوقت للراحة قبل استئناف منافسات الكونفدرالية في مرحلة المجموعات، ونسعى للوصول لأبعد مدى في البطولة".

وتعادل فيوتشر أمام بريميرو دي أجوستو بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالنتيجة ذاتها في أنجولا.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويتألق جنش ويتصدى لثلاث كرات ويتأهل الفريق إلى مرحلة المجموعات.

وتقام قرعة مرحلة مجموعات المسابقة في مقر الكاف بالقاهرة الأربعاء المقبل 16 نوفمبر من الشهر الجاري.