جنش يتصدى لـ3 ركلات ترجيح أمام بريميرو أجوستو ويقود فيوتشر لمجموعات الكونفدرالية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم "جنش" - فيوتشر وبول جينجا

قاد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر فريقه للتأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تألق في ركلات الترجيح أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

محمود جنش

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وتعادل فيوتشر أمام بريميرو دي أجوستو بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالنتيجة ذاتها في أنجولا.

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لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويفوز فيوتشر بنتيجة 3-2، بعدما تألق جنش وتصدى لـ3 ركلات جزاء.

وصف المباراة

بدأ فيوتشر المباراة بهجوم قوي في محاولة للتسجيل المبكر ولكن المحاولات لم تكتمل أمام مرمى بريميرو دي أجوستو.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح بريميرو دي أجوستو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق داجو تشيبامبا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني اندفع فيوتشر للهجوم بقوة في محاولة إحراز هدف التعادل.

وسدد مهند لاشين كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية في الدقيقة 50.

وانفرد ناصر ماهر بالمرمى في الدقيقة 52 لكنه سدد في جسد الحارس وأهدر فرصة التعادل.

تعادل قاتل

واستمرت محاولات فيوتشر إلى أن جاء هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 92 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بقدم عمر كمال.

لتنتهي المباراة بالتعادل وتذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وتصدى لـ3 ركلات قاد بها فيوتشر للتأهل لدور المجموعات.

وسجل كل من عمر كمال ومروان محسن وسعد سمير، وأهدر كل محمود مرعي وغنام محمد.

لتنتهي ركلات الترجيح بنتيجة 3-2 لصالح فيوتشر.

محمود جنش فيوتشر الكونفدرالية بريميرو دي أجوستو
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