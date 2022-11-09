الكونفدرالية - الصفاقسي وأهلي طرابلس يودعان البطولة قبل مرحلة المجموعات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

الصفاقسي - الكونفدرالية

ودّع الصفاقسي التونسي منافسات بطولة الكونفدرالية بعد التعادل السلبي أمام أسكو كارا من توجو في إياب دور الـ32 الإضافي.

وكان الصفاقسي خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم في توجو.

ليودع الفريق التونسي منافسات البطولة قبل الذهاب إلى مرحلة دور المجموعات.

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وكان الصفاقسي قد وصل لهذا الدور بعد الفوز أمام فاسيل كينيما الأثيوبي بنتيجة هدف مقابل لاشيء في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي مباراة آخرى لهذا الدور، ودع الأهلي الليبي منافسات البطولة بعد هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام كمكم الزنجباري في إياب دور الـ32 الإضافي.

وكان أهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في طرابليس بليبيا.

ليودع الفريق الليبي منافسات البطولة قبل الذهاب إلى مرحلة دور المجموعات.

وتحدد موعد قرعة مرحلة مجموعات المسابقة حيث تقام في مقر الكاف بالقاهرة الأربعاء المقبل 16 نوفمبر من الشهر الجاري.

الأهلي الليبي الصفاقسي الكونفدرالية
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