تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان أساسيان أمام بطل النيجر
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:53
كتب : أحمد الخولي
يقود الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد تشكيل بيراميدز أمام نيجيليك بطل النيجر.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز أمام نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي
وخسر بيراميدز أمام بطل النيجير في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
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