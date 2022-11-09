تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان أساسيان أمام بطل النيجر

يقود الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد تشكيل بيراميدز أمام نيجيليك بطل النيجر.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز أمام نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي

وخسر بيراميدز أمام بطل النيجير في مباراة الذهاب بهدف دون رد.