ثلاثي الزمالك المحترف يغادر القاهرة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:26

كتب : إبراهيم رمضان

زكريا الوردي - مران الزمالك

سافر الثلاثي المحترف في صفوف الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البنيني سامسون أكينيولا والتونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة مع أسرهم.

زكريا الوردي

النادي : الزمالك

الزمالك

ومنحت إدارة الكرة بالزمالك والجهاز الفني الموافقة للثلاثي على السفر في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام.

ويعود الثلاثي إلى القاهرة فور استئناف الفريق للتدريبات للانتظام فيه بشكل طبيعي، والمقرر له يوم الإثنين المقبل.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على سموحة وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع إنبي.

الزمالك زكريا الوردي
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