تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام بريميرو دي أجوستو في الكونفدرالية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

فيوتشر - بريميرو دي أجوستو

يقود مروان محسن مهاجم فيوتشر هجوم الفريق أمام بريميرو دي أجوستو في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية.

ويلعب الثنائي كريم وليد ومحمد رضا "بوبو" في وسط الملعب في مباراة الإياب المقامة على استاد الأهلي we السلام.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد - محمد رضا بوبو

الهجوم: مصطفى البدري - مروان محسن

ويصعد المتأهل من تلك المباراة إلى دور المجموعات من منافسات الكونفدرالية.

وتقام قرعة دور المجموعات للكونفدرالية عصر الأربعاء المقبل.

الكونفدرالية فيوتشر
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