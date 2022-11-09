تقارير: ظهور أول الراغبين في شراء ليفربول

ذكرت تقارير وجود اهتمام كبير من بعض المستثمرين بشراء نادي ليفربول، بعدما أعلنت مجموعة فينواي المالكة للنادي التفكير في بيع أصول نادي ليفربول.

مجموعة فينواي المالكة لنادي ليفربول ذكرت في بيان أنها تعرض النادي الإنجليزي للبيع.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن أبرز المرشحين لشراء النادي هم تحالف لعدة شركات إماراتية، وستيفن باليوكا مالك نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم وبوسطن سيلتكس عملاق كرة السلة الأمريكية.

رجل الأعمال الأمريكي هو مالك شركة باين كابيتال الأمريكية الاستثمارية الخاصة، ويملك حصة نسبتها 55% من أصول نادي أتالانتا مع آخرون، اشتراها في فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن تتخطى صفقة بيع ليفربول مبلغ 5 مليارات دولار، حسب العديد من التقارير.

في العام الماضي، أشارت تقارير إلى أن مجموعة فينواي رفضت عرضا من مستثمرين في الشرق الأوسط بقيمة 3 مليارات دولار لشراء ليفربول.

وتملك مجموعة فينواي الرياضية نادي ليفربول منذ أكتوبر 2010، بعدما اشترت ملكية النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المجموعة دعت الأطراف المهتمة بشراء النادي لتقديم العروض المناسبة.

وتقوم شركة جولدمان ساكس وشركة مورجان ستانلي، أحد أشهر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية بعملية تقدير قيمة الصفقة المنتظرة.

وأضاف التقرير أنه من غير الواضح هل تمت صفقة البيع بالفعل أم لا.

ونشرت ذا أثليتك بيانا من الشركة جاء على النحو التالي:

"كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في ملكية بعض أندية الدوري الإنجليزي وشائعات حول تغييرات في الملكية لأندية أخرى".

"تلقت المجموعة أسئلة متكررة حول رغبتنا في بيع النادي، كما كان هناك الكثير من الاهتمام من أطراف أخرى تسعى إلى أن تملك حصة في النادي".

"قلنا من قبل بأننا سننظر لذلك بموجب الشروط والأحكام عما إذا كان يصب في مصلحة النادي".

"مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب".

وحصد ليفربول مع المجموعة العديد من الألقاب، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

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