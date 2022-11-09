أشرف صبحي: عوائد مصر من الاستثمار الرياضي بلغت 7 مليارات دولار

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة المصري أن مصر حققت عوائد ضخمة من الاستثمار الرياضي في السنوات الأخيرة.

وقال صبحي في تصريحات لمجلة إريبيان بزنس الإماراتية: "خطة الاستثمار في المجال الرياضي التي اتبعتها مصر مؤخرا حققت عوائد ضخمة بلغت نحو 7 مليارات دولار في 4 سنوات".

وأضاف "نستهدف النهوض بقطاع الرياضة والشباب، نظرا لما يمثله من أهمية خاصة لحاضر الدولة أو مستقبلها".

وكشف صبحي التفاصيل في حديثه للمجلة الإماراتية، وجاءت على النحو التالي:

- بدأت مصر منذ عام 2018 تنفيذ خطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

- تستهدف الدولة زيادة الملائمة المالية للأنشطة الرياضية، بما يعود بالفائدة على المجال وفقا للخطة.

- خطة الحكومة تنص على جعل الاستثمار الرياضي أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية.

- شرع البرلمان في تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واستبداله بمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة ضمن البنية التطويرية لهذا القطاع.

- خطة الحكومة منذ 2008 تأتي بثمارها من حيث الطفرة في تطوير مراكز الشباب والأندية وإدخال القطاع الخاص فيها بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

كما كشف حجم التطوير في البنية التحتية لقطاع الرياضة، وجاء على النحو التالي:

- عدد المنشآت التي تم تطويرها منذ بدء الخطة 463 نادياً ومركزاً للشباب في مختلف محافظات مصر.

- التطوير بإجمالي عائد اقتصادي 6 مليار و838 مليون و384 ألف جنيه مصري.

- تطوير 4050 ملعباً خماسياً وقانونياً، وإنشاء وتطوير 8 مدن شباب و30 مركزاً للابتكار والمعسكرات الكشفية.

- إنشاء 253 مركزا للشباب، و96 حمام سباحة، وتطوير 14 استاداً رياضياً، و13 نادياً.

- تنفيذ 5503 برنامجا تثقيفيا وتدريبيا حظيت بحوالي 117 مليون فرصة مشاركة من النشء والشباب.

وعن إمكانية طرح الاستادات الكبرى للاستثمار الرياضي كاستاد القاهرة، قال وزير الرياضة إن تلك الاستادات لها هيئات اقتصادية مستقلة تديرها وتتبع في قراراتها رؤية القيادة السياسية.

وواصل "النجاح حليف لمصر في تنظيم البطولات المحلية والعربية والقارية والإقليمية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية بفضل المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، والطفرة الإنشائية الكبيرة التى شهدتها مؤخراً".

في سبتمبر الماضي، تحدث توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن طلب مصر استضافة أولمبياد 2036.

وقال توماس باخ في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أمر رائع جدا أن أرى كل ذلك التقدم في مصر والتطور في الرياضة المصرية، لم أجد لجنة أولمبية نجحت في مضاعفة عدد ميداليتها من 3 إلى 6 في الدورة التالية وهذا يمنح ثقة كبيرة للجانب المصري في أولمبياد باريس".

وأضاف "شاهدت تقدم كبير جدا في البنية التحتية للرياضة المصرية، زرت المدينة الرياضية الجديدة وشاهدت العديد من المنشآت، وأرى أن مصر تضع حجر الأساس لقارة إفريقيا".

وأتم "استقبلت عرض مصر لتنظيم أولمبياد 2036 بصورة جدية جدا، وسندعم مصر وسيكون شيء مثير جدا استضافة تلك الأولمبياد وتقديم مصر لجميع الرياضيين حول العالم أفضل الأجواء".

video:1