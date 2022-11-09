تقارير: ديباي طلب الرحيل عن برشلونة في يناير

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية عن اقتراب رحيل ممفيس ديباي عن برشلونة خلال شهر يناير المقبل.

ممفيس ديباي

النادي : برشلونة

برشلونة

المهاجم الهولندي كان قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الماضية ولكن الأمر توقف بسبب رحيل أوباميانج نحو تشيلسي.

وينتهي تعاقد ديباي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولكن اللاعب طلب الرحيل وفسخ تعاقده خلال شهر يناير.

أخبار متعلقة:
تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية قائمة كرواتيا النهائية - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم قائمة سويسرا النهائية - 7 لاعبين لأول مرة في كأس العالم.. وشاكيري على رأس الاختيارات علي فوزي: حزين لغيابي عن منتخب مصر.. وشلبي سينجح مع الزمالك

وفقا لذا إكسبريس فإن مانشستر يونايتد وتوتنام مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب طالما لن يكلف أي شيء.

إدارة برشلونة سترحب برحيل ديباي خلال شهر يناير ليفسح المجال لضم لاعبين آخرين سواء بالمكان الذي يحجزه في القائمة أو توفير راتبه.

صاحب الـ 28 عاما انضم لبرشلونة في بداية الموسم الماضي عندما كان يتولى رونالد كومان مسؤولية تدريب الفريق ولكنه لم يجد أي مكان في التشكيل الأساسي منذ تولي تشافي هيرنانديز.

ومن بداية الموسم الحالي شارك ديباي فقط في ثلاث مباريات وسجل هدفا واحد.

ممفيس ديباي برشلونة
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد – تواصل غياب بنزيمة وروديجير أمام قادش.. وعودة كروس مؤتمر أنشيلوتي: استمرار غياب بنزيما.. وأسينسيو يستحق الإشادة ماركا: 3 أسباب لأزمة فياريال.. ومواجهة إسبانيول تحسم مصير ستيين موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي مهدد بالغياب 3 مباريات بيدري يعلق على طرد بيكيه ضد أوساسونا.. وألونسو يكشف عن رأيه في مركزه الجديد رافينيا: توقعت خروج حارس أوساسونا من مرماه لذلك فكرت بسرعة تشافي: فخور بفريقي ونشعر بالأذى من هذا الأمر بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد – تواصل غياب بنزيمة وروديجير أمام قادش.. وعودة كروس دقيقة | الدوري الإسباني
تقارير: ظهور أول الراغبين في شراء ليفربول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سون يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 29 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر أنشيلوتي: استمرار غياب بنزيما.. وأسينسيو يستحق الإشادة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم إمام يوضح أسباب عدم انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر 36 دقيقة | منتخب مصر
جميع الغائبين عن كأس العالم 2022 40 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر أليجري: بيرين أساسي أمام فيرونا.. وموقف فلاهوفيتش وكييزا ودي ماريا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: عوائد مصر من الاستثمار الرياضي بلغت 7 مليارات دولار ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح