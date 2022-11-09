تقارير: ديباي طلب الرحيل عن برشلونة في يناير

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية عن اقتراب رحيل ممفيس ديباي عن برشلونة خلال شهر يناير المقبل.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

المهاجم الهولندي كان قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الماضية ولكن الأمر توقف بسبب رحيل أوباميانج نحو تشيلسي.

وينتهي تعاقد ديباي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولكن اللاعب طلب الرحيل وفسخ تعاقده خلال شهر يناير.

وفقا لذا إكسبريس فإن مانشستر يونايتد وتوتنام مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب طالما لن يكلف أي شيء.

إدارة برشلونة سترحب برحيل ديباي خلال شهر يناير ليفسح المجال لضم لاعبين آخرين سواء بالمكان الذي يحجزه في القائمة أو توفير راتبه.

صاحب الـ 28 عاما انضم لبرشلونة في بداية الموسم الماضي عندما كان يتولى رونالد كومان مسؤولية تدريب الفريق ولكنه لم يجد أي مكان في التشكيل الأساسي منذ تولي تشافي هيرنانديز.

ومن بداية الموسم الحالي شارك ديباي فقط في ثلاث مباريات وسجل هدفا واحد.