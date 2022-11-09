قائمة كرواتيا النهائية - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم

أعلن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا قائمة وصيف مونديال 2018 لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وأصبح منتخب كرواتيا ضمن المنتخبات التي أعلنت قائمتها للمونديال مع سويسرا والبرازيل واليابان وأستراليا وكوستاريكا.

وشهدت القائمة تواجد خمسة لاعبين محليين، وتواجد العدد الأكبر من الدوري الألماني برصيد ستة لاعبين، مع ثلاثة من لا ليجا ومثلها من الكالتشيو واثنين من الدوري الإنجليزي.

وشهدت القائمة غياب المدافع دويي كيلتا كار المنتقل حديثا إلى ساوثامبتون عن القائمة النهائية بعد تواجده في المبدئية التي تم إعلانها في نهاية أكتوبر الماضي.

وغاب أيضا كل من دومينيك كوتارسكي وداركو فيلكوفسكي ومارين بونجراتشيتش وجوسيب ميسيتش وأنتونيو ميركو شولاك وجوسيب بريكالو ولوكا إيفانوسيك.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي) - إفيكا إيفوشيتش (أوسيجك الكرواتي) - إيفو جربيتش (أتليتكو مدريد الإسباني)

خط الدفاع: دوماجوي فيدا (إيك أثينا اليوناني) - ديان لوفرين (زينيت الروسي) - بورنا باريسيتش (رينجرز الاسكتلندي) - جوسيب يورانوفيتش (سيلتك الاسكتلندي) - جوسكو جفارديول (لايبزيج الألماني) - بورنا سوسا (شتوتجارت الألماني) - جوسيب ستانيشيتش (بايرن ميونيخ الألماني) - مارتين إيرليتش (ساسولو الإيطالي) - جوسيب سوتالو (دينامو زغرب الكرواتي)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) - ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي الإنجليزي) - مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) - ماريو بازاليتش (إنتر ميلان) - نيكولا فلاسيتش (تورينو الإيطالي) - لوفرو ماجر (رين الفرنسي) - كريستيان ياكيتش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - لوكا سوسيتش (سالسبورج النمساوي)

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنام الإنجليزي) - أندري كراماريتش (هوفينهايم الألماني) - برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي) - ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب الألماني) - انتي بوديمير (أوساسونا الإسباني) - ماركو ليفيا (هايدوك سبليت الكرواتي)

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.

جدول مباريات كرواتيا في دور المجموعات

كرواتيا ضد المغرب - 23 نوفمبر على استاد البيت

كرواتيا ضد كندا - 27 نوفمبر على استاد أحمد بن علي

كرواتيا ضد بلجيكا - 1 ديسمبر على استاد أحمد بن علي