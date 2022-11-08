قائمة بيراميدز - عودة عبد الله السعيد قبل مواجهة نيجيليك

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد و عبد الرحيم دغموم - المصري × بيراميدز

يعود عبد الله السعيد إلى قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة نيجيليك في إياب دور الـ32 الإضافي من كأس الكونفدرالية.

وكان السعيد قد غاب عن مواجهة الذهاب بسبب إصابته بنزلة برد.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز نيجيليك بطل النيجر بهدف دون مقابل.

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واستمر غياب إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - محمود صابر - مصطفى فتحي - محمد صادق - عبد الله مجدي

الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

ويستضيف بيراميدز فريق نيجيليك على استاد القاهرة في السابعة مساء غدا الأربعاء.

الدوري المصري عبد الله السعيد بيراميدز الكونفدرالية
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