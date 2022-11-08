رسالة من فيرمينو بعد الاستبعاد عن قائمة البرازيل في كأس العالم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

البرازيل - فيرمينو

تقدم روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ومنتخب البرازيل عن بالشكر للجميع عن الرسائل التي تلقاها بعد استبعاده من قائمة السامبا في كأس العالم 2022.

ولم يضم تيتي، فيرمينو لقائمة منتخب بلاده والتي شهدت تواجد 26 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل)

وقال فيرمينو عبر حسابه على "إنستجرام": "أشكر الجميع على الرسائل الرائعة. كأس العالم حلم لكل لاعب وبدون لن يكون هناك أي اختلاف".

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وأضاف "أمس مرت الأمور بطريقة لم أتوقعها أو أحلم بها في حياتي، لكنني أنظر للخلف ولدي قلب ممتن إلى الله الذي أتاح لي لعيش الحلم مثل العديد".

وواصل "تتاح لي الفرصة لاحترم وأهنئ كل اللاعبين المنضمين للقائمة، دائما وأبدا شرف للدفاع عن بلادك خاصة. أثق أن الله يحمل لي الأفضل".

وشارك المهاجم في 55 مباراة دولية وسجل خلالها 17 هدفا.

وسجل فيرمينو من قبل هدفا في كأس العالم 2018 ضد المكسيك.

ولم يخض فيرمينو أي مباراة رسمية مع البرازيل من نهائي كوبا أمريكا 2021 والتي خسرها السامبا لصالح الأرجنتين.

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

البرازيل روبرتو فيرمينو
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