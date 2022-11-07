قائمة البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة لكأس العالم.. انضمام ألفيش وغياب فيرمينو

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 18:30

كتب : عمرو عبد المنعم

البرازيل - كوريا الجنوبية

اصطحب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل القوة الضاربة للسامبا في قائمة كأس العالم 2022 في قطر.

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وأعلن تيتي القائمة النهائية لمنتخب البرازيل التي ستشارك في كأس العالم بعد أيام في قطر.

وشهدت القائمة استبعاد روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وهو الاستبعاد الأبرز في القائمة.

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كما انضم النجم المخضرم داني ألفيش لقائمة البرازيل.

وعلى رأس القائمة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

بالإضافة إلى ثنائي أرسنال جابريال مارتينيلي وجاربيال جيسوس في الهجوم.

وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – ويفرتون بيريرا (بالميراس)

الدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي) – دانيلو (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – تياجو سيلفا (تشيلسي) – جيلسون بريمير(يوفنتوس )– أليكس ساندرو (يوفنتوس) – أليكس تيليس (إشبيلية)

الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – فريد (مانشستر يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – فابينيو (ريال مدريد) – جابريال مارتينيلي (أرسنال) – رافينيا (برشلونة) – أنتوني (مانشستر يونايتد)

الهجوم: ريتشارليسون (توتنام) – جابريال جيسوس (أرسنال) – بيدرو جليرمو (فلامينجو) – نيمار (باريس سان جيرمان – رودريجو (ريال مدريد) – إيفرتون ريبيرو (فلامينجو) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

كأس العالم البرازيل نيمار فيرمينو داني ألفيش
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