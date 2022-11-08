قائمة اليابان - ماتشينو يعوض لاعب هدرسفيلد في كأس العالم

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم استبدال يوتا ناكاياما لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي بقائمة منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

وتتواجد اليابان في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022، رفقة منتخبات ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

وكشف الاتحاد الياباني عن استبدال يوتا ناكاياما بزميله شوتو ماتشينو لاعب نادي شونان بيلمير في القائمة المشاركة بنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 بسبب تعرضه لإصابة على مستوى وتر العرقوب مع فريقه هدرسفيلد تاون.

وسبق وأن أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان، عن قائمة بلاده النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022. (طالع الاتفاصيل)

وعرفت القائمة تواجد 20 لاعبًا محترفًا خارج اليابان من أصل 26، من ضمنهم 8 لاعبين ينشطون في الملاعب الألمانية.

وجاء تاكيفوسا كوبو نجم ريال سوسيداد على رأس القائمة، حاله حال تاكومي مينامينو لاعب موناكو الحالي وليفربول السابق.

وتفتتح اليابان مبارياتها بصدام ناري أمام ألمانيا يوم 23 نوفمبر على استاد خليفة الدولي.

ثم تواجه كوستاريكا في الجولة الثانية يوم 27 نوفمبر على استاد أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمواجهة إسبانيا يوم 1 ديسمبر في استاد خليفة الدولي مجددًا.

وتمتلك اليابان ذكرى سعيدة على أرض قطر حيث توجت بكأس آسيا 2011 للمرة الأخيرة حتى اللحظة.

وتسعى اليابان لمعادلة أو تحسين أفضل إنجاز لها بالوصول إلى دور الـ 16، أمر حدث 3 مرات في نسخ 2002 و2010 و2018.