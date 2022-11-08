تحديد موعد بداية الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تحديد موعد انطلاق الدوري لموسم 2023/2024.

وسينطلق الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل يوم 12 أغسطس 2023 وينتهي بتاريخ 19 مايو 2024.

ويعود الدوري لمواعيده الطبيعية بعد عامين تغيرت فيهم المواعيد بسبب فيروس كورونا وكأس العالم 2022.

وأشارت الرابطة إلى أن الدوري سيتوقف لمدة أسبوع من 13 إلى 20 يناير 2024 من أجل حصول اللاعبين على راحة.

وكان دوري الموسم الحالي قد بدأ يوم 5 أغسطس أي قبل موعده الطبيعي بأسبوع بسبب خوض كأس العالم 2022 في منتصف الموسم.

وينتهي الدوري الحالي يوم 28 مايو 2023 وستحصل الفرق على 76 يوما من الراحة قبل انطلاق الموسم الذي يليه.

ويحتل أرسنال حاليا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.