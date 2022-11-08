بوجبا: رايولا لم يسمح لكلبه بتجديد العقد مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

تذكر بول بوجبا لاعب يوفنتوس قصة مثيرة للاهتمام تجمعه مع مينو رايولا وكيل أعماله الراحل أثناء فترته الأولى مع مانشستر يونايتد.

وجهتين تنقل بينهما بوجبا خلال مسيرته الكروية التي بدأها في مانشستر يونايتد عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا وقضى حينها ثلاث سنوات في صفوف الشباب قبل أن يغادر يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية عام 2012.

وبعد أربع سنوات عاد بوجبا من جديد إلى الشياطين الحمر في صفقة بلغت قيمتها حوالي 105 مليون يورو في تجربة ليست الأفضل ليكافح للخروج إلى يوفنتوس من جديد هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

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وقال بوجبا في تصريحات على هامش حفل جوائر "الفتى الذهبي" المقدمة من توتو سبورت: "علاقتي مع رايولا؟ كانت جيدة للغاية أتذكر موقف عندما كنت صغيرا في مانشستر يونايتد أراد ألكيس فيرجسون مني التوقيع على عقد تجديد. عندما وصل مينو، نظر إلى العقد وقال 'لن أسمح لكلبي بتوقيع هذا العقد"، هيا بول، انهض ودعنا نذهب".

وتطرق للحديث عن حصول وكيلة أعماله على جائزة الأفضل، وقال "رافائيلا بيمنتا (وكيلة أعماله) هي أمي الثانية لقد ساعدتني كثيرًا في حياتي المهنية".

وأضاف "لقد جعلتني أفهم أشياء كثيرة ليس فقط في عالم كرة القدم. إنها شخص مهم للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

وخضع بوجبا لعملية جراحية مطلع الموسم بعد انضمامه إلى يوفنتوس مجانًا قادمًا من مانشستر يونايتد، وغاب عن كل مباريات فريقه لعدة أشهر.

وتأكد غياب متوسط الميدان الفرنسي عن كأس العالم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

بوجبا (29 عامًا) يمتلك 91 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، سجل فيها 11 هدفًا، منها هدف في نهائي كأس العالم 2018 بتسديدة جميلة في شباك كرواتيا.

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