"دموع الحزن أصبحت فرح".. أول تعليق من داني ألفيش بعد استدعائه لـ كأس العالم

علق داني ألفيش لاعب بوماس المكسيكي على استدعائه لـ كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

داني ألفيش النادي : بوماس أونام البرازيل

وتواجد ألفيش في قائمة المدرب تيتي المدير الفني لـ البرازيل المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وقال ألفيش عبر صفحته الشخصية على إنستجرام عقب إعلان القائمة: "قبل أربع سنوات كنا في نفس الوضع واتضح أنه بسبب إصابة خطيرة تم تركي. الدموع التي كانت حزينة في ذلك اليوم أصبحت الآن فرحة".

ألفيش (39 عاما) أصبح أكبر لاعب على صدد المشاركة مع البرازيل في كأس العالم بعد جيلما سانتوس الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وشارك ألفيش مع منتخب البرازيل في 124 مباراة دولية، ويتبقى له مباراة واحدة ليعادل رقم روبيرتو كارلوس كثاني أكثر لاعب ظهورا بقميص منتخب السامبا بعد المتصدر كافو.

وشهدت قائمة البرازيل استبعاد روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وهو الاستبعاد الأبرز في القائمة.

وعلى رأس القائمة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.