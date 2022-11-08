زينشينكو: نريد تغيير الصورة النمطية لـ أرسنال وارتباطه بالمركز الرابع

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

أولكسندر زينشينكو - أرسنال

شدد أولكسندر زينشينكو لاعب أرسنال على رغبته في تغيير وضع الفريق في أذهان مشجعيين كرة القدم.

واستعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي من جديد بعد الفوز أمام تشيلسي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال زينشينكو في تصريحات نشرتها ديلي ميل: "نحن في أرسنال نريد تغيير الصورة النمطية في أذهان المشجعين عننا عندما تسمع اسم أرسنال تربطه بالمركز الرابع".

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وأضاف "هذا الفريق يستحق المزيد، وهذا ما يتعين علينا القيام به، نحتاج إلى عمل شاق ولنرى في نهاية الموسم.

وتابع "منافسة مانشستر سيتي؟ بالطبع، إنه فريق رائع، لكنك لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث في كرة القدم. نحن بحاجة للذهاب خطوة بخطوة مع كل مباراة".

وواصل "هذه المجموعة مميزة. بدءًا من طاقمنا ثم جميع الأشخاص في ملعبنا التدريبي، مشجعينا، نحن نؤمن بأنفسنا في كل مباراة".

وأردف "هناك دائمًا بعض المساحة للتحسين، لكنني أعتقد أننا في الطريق الصحيح كفريق وكأسرة".

وأتم "يبدأ الأمر في غرفة الملابس من ثم على أرض الملعب، نحن نحاول دفع بعضنا البعض لمساعدة بعضنا البعض. أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. لا يزال لدينا حلم، نعتقد أنه يمكننا تحقيق شيء ما هذا الموسم. دعونا نرى ما سيحدث".

وانضم المدافع الأوكراني إلى أرسنال الصيف الحالي قادما من مانشستر سيتي.

وشارك زينشينكو مع أرسنال منذ بداية الموسم في 7 مباريات بجميع المسابقات، صنع خلالهم هدفا في الدوري الإنجليزي.

أرسنال زينشينكو الدوري الإنجليزي
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