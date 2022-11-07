راديو كتالونيا: أراوخو سيواصل شفائه مع أوروجواي في قطر

يبدو أن برشلونة ليس معجبا بتواجد لاعبه المصاب رونالد أراوخو في قائمة أوروجواي المبدئية المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

وتواجد المدافع أراوخو في القائمة رغم إصابته وخضوعه لعملية جراحية ستصعّب من لحاقه بكأس العالم.

وبحسب راديو كاتالونيا فإن خطة منتخب أوروجواي هي استكمال اللاعب شفائه مع الفريق أثناء أحداث كأس العالم حيث سيواصل تدريباته في الأراضي القطرية.

الأمر الذي من جهة أخرى لا يعجب برشلونة الذي يخشى من انتكاسة لاعبه ويفضّل بقائه في كتالونيا واستمرار تعافيه.

وشارك أراوخو مع برشلونة هذا الموسم في 6 مباريات فقط قبل أن يصاب في التوقف الدولي بعد أقل من دقيقة على انطلاق مباراة أوروجواي الودية أمام إيران في النمسا واضطر لمغادرة الملعب.

وكان دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي قد أعلن قائمة بلاده المبدئية.

وجاء لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين وفيرناندو موسليرا.

وضمت القائمة 55 اسمًا، سيتم تقليصهم إلى 26 بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتفتتح أوروجواي مبارياتها في كأس العالم بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر في استاد المدينة التعليمية، ثم تصطدم بالبرتغال في قمة المجموعة يوم 28 نوفمبر على استاد لوسيل، وتختتم دور المجموعات بمباراة غانا يوم 2 ديسمبر في استاد الوكرة.