راديو كتالونيا: أراوخو سيواصل شفائه مع أوروجواي في قطر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

يبدو أن برشلونة ليس معجبا بتواجد لاعبه المصاب رونالد أراوخو في قائمة أوروجواي المبدئية المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

وتواجد المدافع أراوخو في القائمة رغم إصابته وخضوعه لعملية جراحية ستصعّب من لحاقه بكأس العالم.

وبحسب راديو كاتالونيا فإن خطة منتخب أوروجواي هي استكمال اللاعب شفائه مع الفريق أثناء أحداث كأس العالم حيث سيواصل تدريباته في الأراضي القطرية.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - تواجد بيكيه للمرة الأخيرة لمواجهة أوساسونا عودة رونالدو إلى كامب نو مجددا.. تاريخ مانشستر يونايتد أمام برشلونة الدوري الأوروبي - برشلونة أمام مانشستر يونايتد.. ومصطفى محمد ضد يوفنتوس بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا

الأمر الذي من جهة أخرى لا يعجب برشلونة الذي يخشى من انتكاسة لاعبه ويفضّل بقائه في كتالونيا واستمرار تعافيه.

وشارك أراوخو مع برشلونة هذا الموسم في 6 مباريات فقط قبل أن يصاب في التوقف الدولي بعد أقل من دقيقة على انطلاق مباراة أوروجواي الودية أمام إيران في النمسا واضطر لمغادرة الملعب.

وكان دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي قد أعلن قائمة بلاده المبدئية.

وجاء لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين وفيرناندو موسليرا.

وضمت القائمة 55 اسمًا، سيتم تقليصهم إلى 26 بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتفتتح أوروجواي مبارياتها في كأس العالم بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر في استاد المدينة التعليمية، ثم تصطدم بالبرتغال في قمة المجموعة يوم 28 نوفمبر على استاد لوسيل، وتختتم دور المجموعات بمباراة غانا يوم 2 ديسمبر في استاد الوكرة.

أروروجواي كأس العالم رونالد أراوخو برشلونة
نرشح لكم
الرياضية: الكشف عن موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية في كأس العالم قائمة الدنمارك - إريكسن في القيادة لـ كأس العالم 2022 كأس العالم – منتخب إيران.. المثير للجدل مدرب البرازيل يوضح أسباب اختيار داني ألفيش في قائمة كأس العالم حوار في الجول - أمير عابد زاده: ما تعيشه إيران يجبرنا على إسعاد شعبنا في كأس العالم ردود أفعال مجنونة للاعبي البرازيل بعد استدعائهم لقائمة كأس العالم قائمة برشلونة - تواجد بيكيه للمرة الأخيرة لمواجهة أوساسونا قائمة البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة لكأس العالم.. انضمام ألفيش وغياب فيرمينو
أخر الأخبار
وكيله: بنسبة 200% محمد محمود سيخرج للإعارة من الأهلي.. ولا يوجد نية لفسخ التعاقد 4 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد في الأمام.. ماذا قالت الصحف الإيطالية عن وقوع يوفنتوس أمام نانت 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - شريف الخشاب مدربا لـ المنيا 8 دقيقة | الدرجة الثانية
الرياضية: الكشف عن موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية في كأس العالم 25 دقيقة | الوطن العربي
راديو كتالونيا: أراوخو سيواصل شفائه مع أوروجواي في قطر 33 دقيقة | قطر 2022
قائمة الدنمارك - إريكسن في القيادة لـ كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
هل اعتنق الإسلام؟ دروجبا يجيب ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3) - (2) ريال مدريد.. أنشيلوتي يهاجم ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد