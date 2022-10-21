قائمة أوروجواي المبدئية – انضمام أراوخو المصاب.. واستبعاد مفاجئ لـ ستواني من كأس العالم

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 15:47

كتب : زكي السعيد

أوروجواي

أعلن دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي عن قائمة بلاده المبدئية لكأس العالم 2022.

وضمت القائمة 55 اسمًا، سيتم تقليصهم إلى 26 بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويتواجد في القائمة المدافع رونالد أراوخو لاعب برشلونة رغم إصابته وخضوعه لعملية جراحية ستصعّب من لحاقه بكأس العالم.

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كما تتواجد الأسماء المخضرمة بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين وفيرناندو موسليرا.

ويقود فيديريكو فالفيردي جيل الشباب الذي يضم أيضًا داروين نونيز مهاجم ليفربول، وفاكوندو بييستري جناح مانشستر يونايتد.

في المقابل كان الغياب الأبرز لـ كريستيان ستواني قائد جيرونا الإسباني رغم تعافيه من إصابة القلب مؤخرًا وعودته لفريقه.

كما يبتعد ماورو أرامباري لاعب وسط خيتافي، ومارتين كامبانيا حارس مرمى الباطن، وجاستون بيريرو لاعب وسط كالياري، ورودريجو سالازار لاعب وسط شالكه.

وتفتتح أوروجواي مبارياتها في كأس العالم بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر في استاد المدينة التعليمية، ثم تصطدم بالبرتغال في قمة المجموعة يوم 28 نوفمبر على استاد لوسيل، وتختتم دور المجموعات بمباراة غانا يوم 2 ديسمبر في استاد الوكرة.

قائمة أوروجواي:

حراسة المرمى:

  • فيرناندو موسليرا (جالاتساراي التركي)
  • سيرخيو روتشيت (ناسيونال)
  • سيباستيان سوسا (إندبندينتي الأرجنتيني)
  • جييرمو دي أموريس (لانوس الأرجنتيني)
  • سانتياجو ميلي (أونيون الأرجنتيني)
  • جاستون أوليفيرا (أوليمبيا الباراجوياني)

الدفاع:

  • دييجو جودين (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني)
  • خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني)
  • رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)
  • سيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
  • أجوستين روخيل (هيرتا برلين الألماني)
  • مارتين كاسيريس (لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي)
  • سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا المكسيكي)
  • لياندرو كابريرا (إسبانيول الإسباني)
  • برونو مينديز (كورينثيانز البرازيلي)
  • داميان سواريز (خيتافي الإسباني)
  • جيوفاني جونزاليس (مايوركا الإسباني)
  • فيديريكو بيريرا (ليفربول دي مونتيفيديو)
  • جييرمو فاريلا (فلامنجو البرازيلي)
  • ماتياس فينيا (روما الإيطالي)
  • ألفونسو إسبينو (قادش الإسباني)
  • ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي)
  • خواكين بيكيريز (بالميراس البرازيلي)

الوسط:

  • فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)
  • رودريجو بينتانكور (توتنام هوتسبير الإنجليزي)
  • ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)
  • لوكاس توريرا (جالاتاسراي التركي)
  • مانويل أوجارتي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
  • جيورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو البرازيلي)
  • فابريسيو دياز (ليفربول دي مونتيفيديو)
  • نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني)

الهجوم:

  • لويس سواريز (ناسيونال)
  • إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)
  • داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)
  • ماكسي جوميز (طرابزون سبور التركي)
  • فاكوندو بييستري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)
  • جوناثان رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي)
  • بريان أوكامبو (قادش الإسباني)
  • دييجو روسي (فنربخشة التركي)
  • فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي)
  • أجوستين ألفاريز مارتينيز (ساسولو الإيطالي)
  • أجوستين كانوبيو (أتليتكو باراناينسي البرازيلي)
  • دافيد تيرانس (أتليتكو باراناينسي البرازيلي)
  • مارتين ساتريانو (إمبولي الإيطالي)
  • نيكولاس لوبيز (أونال المكسيكي)
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