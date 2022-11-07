هل اعتنق الإسلام؟ دروجبا يجيب

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

ديدييه دروجبا

وضح الإيفواري ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق حقيقة اعتناقه الإسلام.

وانتشرت صورا للاعب في وقت سابق اليوم فيما يشبه قراءة الفاتحة مع حديث عن اعتناقه للدين الإسلامي.

وأوضح دروجبا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "القصة انتشرت سريعا ولكنني لم أغير ديانتي".

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وأضاف "كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي".

وواصل "كانت لحظة من التآخي، الكثير من الحب والبركات للجميع".

ولعب دروجبا بقميص جانجون ومارسيليا في فرنسا، وتشيلسي في إنجلترا، وجالاتاسراي التركي، وشنجهاي شينوا الصيني ومونتريال إمباكت وفونيكس رايزرنج وأريزونا يونايتد في أمريكا.

وفاز ابن الـ44 عاما بـ19 بطولة طوال مسيرته.

وسجل دروجبا 302 هدفا وصنع 125 آخرين في 688 مباراة لعبها في مسيرته.

ديدييه دروجبا
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