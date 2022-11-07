تقرير إنجليزي: جيرارد قد يعود للتدريب في الدوري الإنجليزي

رغم رحيله عن تدريب أستون فيلا قبل عدة أيام إلا أن ستيفن جيرارد مرشح للعودة مرة أخرى للعمل في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي إيكو" الإنجليزية أن جيرارد دخل ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق ساوثامبتون.

وذلك بعدما قرر النادي الإنجليزي إقالة مدربه النمساوي رالف هاسنهوتل بعد الخسارة أمام نيوكاسل برباعية في الجولة 15 من الدوري.

ومن ضمن المرشحين أيضا لتدريب ساوثامبتون كل من ناثان جونز وشون دايتش ومارسيلو جالاردو.

ورحل ستيفن جيرارد عن تدريب أستون فيلا بعد تراجع نتائج الفريق معه، وجاء بدلا منه الإسباني أوناي إيمري.

وأصبح هاسنهوتل خامس المدربين المقالين من مناصبهم في الدوري الإنجليزي، بعد سكوت باركر مدرب بورنموث وبرونو لاج مدرب ولفرهامبتون وستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

التغيير الآخر في صفوف المدربين كان انتقال جراهام بوتر من برايتون إلى تشيلسي، ليأتي روبرتو دي زيربي بدلا منه.