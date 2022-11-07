مدرب البرازيل يوضح أسباب اختيار داني ألفيش في قائمة كأس العالم

أوضح تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أسباب اختياره لـ داني ألفيش الظهير الأيمن المخضرم لقائمة السامبا في كأس العالم.

داني ألفيش النادي : بوماس أونام البرازيل

وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة إندبيندنت البريطانية: "إنه يضيف جوانب فنية وتكتيكية مثيرة للإعجاب، من المؤكد أنه لم يعد اللاعب الذي سيركض لمسافة 60 و70 مترا".

وأضاف "لكن لديه مميزات أخرى، ووفقا لمعايير اختيار اللاعبين فهو لديه جودة فنية".

من جانبه قال فابيو ماشيرديان طبيب منتخب البرازيل: "نتوقع عودته لكامل لياقته البدنية في الوقت المناسب

وأكمل "لقد تابعنا حالته وقت التعافي من الإصابة عن كثب، وجميع البيانات التي لدينا من أطباء برشلونة تظهر أنه لائق للعب".

ولم يشارك داني ألفيش مع فريقه المكسيكي لمدة شهر بسبب الإصابة في الركبة.

داني ألفيش البالغ من العمر 39 عاما لعب مع منتخب البرازيل 124 مباراة دولية، ويتبقى له مباراة واحدة ليعادل رقم روبيرتو كارلوس كثاني أكثر لاعب ظهورا بقميص منتخب السامبا بعد المتصدر كافو.

وشهدت قائمة البرازيل استبعاد روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وهو الاستبعاد الأبرز في القائمة.

وعلى رأس القائمة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.