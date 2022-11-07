مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا في العوائد.. ولكنه ليس الأعلى في إنجلترا

أعلن مانشستر سيتي رقما قياسيا في عوائد ناديه، بلغ 613 مليون جنيه إسترليني عن موسم 2021-2022.

وبلغ هامش الربع 41.73 مليون جنيه إسترليني.

ويعد هذا ثاني أعلى عائد في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد مانشستر يونايتد الذي حقق 627 مليون جنيه إسترليني في 2019.

وفاز سيتي في الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز السادس في تاريخه، وأتوا جميعهم بعد استحواذ مجموعة أبو ظبي على النادي في 2008.

ولم تتجاوز عوائد سيتي في العام السابق 43.2 مليون جنيه إسترليني، حيث لعبت معظم المباريات أمام مدرجات مغلقة بفعل جائحة كوفيد-19.

وتغطي النتائج المرصودة بين 1 يوليو 2021 و30 يونيو 2022 أرباح من بيع اللاعبين قيمتها 67.6 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعل أرباح النادي من بيع اللاعبين تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني على مر الأعوام الخمسة الأخيرة.

ويقول النادي أنه نال المزيد من الأرباح والتي تقدر بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني عن الاتفاقات المبرمة بعد هذا التاريخ، والتي تتضمن شراء إرلينج هالاند وكالفن فيليبس ومانويل أكانجي وستيفانو أورتيجا وسيرجيو جوميز، وبيع 17 لاعبا أبرزهم جابرييل جيسوس وأوليكساندر زينشنكو ورحيم سترلينج.