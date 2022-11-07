هل يغيب بنزيمة عن مباراة فرنسا الأولى في كأس العالم؟

لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة كريم بنزيمة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده فرنسا في كأس العالم.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وذكرت صحيفة Get French Football News أن بنزيمة الذي غاب عن مباريات ريال مدريد الثلاث الأخيرة في الدوري الإسباني لم تتأكد مشاركته في أولى مباريات فرنسا في المونديال حتى الآن.

وأن الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا لا يعتقد أن بنزيمة سيتعافى قبل المباراة الأولى أمام أستراليا.

وقد تتحسن حالة بنزيمة بعد المباراة ليشارك في باقي مواجهات دور المجموعات.

ويعول ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بشكل كبير على كريم بنزيمة الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وذلك في ظل تأكد غياب نجمي منتخب فرنسا نجولو كانتي وبول بوجبا بسبب الإصابة.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانب كل من أستراليا والدنمارك وتونس.

ويفتتح حامل لقب كأس العالم مبارياته في البطولة بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري.